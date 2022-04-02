Ограничения вступают в силу с вечера 2 апреля. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Обратите внимание С вечера субботы до утра понедельника: в Запорожье ввели комендантский час

Где и на сколько вводят комендантский час

В Барышевской, Великодимерской и Калитянской общинах Броварского района комендантский час продлится с 21:00 2 апреля 2022 до 6:00 5 апреля .

В других общинах района соответствующие правила внедряют с 21:00 2 апреля до 6:00 3 апреля .

Что запрещено

Как напомнил мэр, во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах без документов и специальных удостоверений.

Единственное исключение – необходимость перейти в укрытие во время воздушной тревоги.