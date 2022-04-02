Обмеження набувають чинності вже з вечора 2 квітня. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Зверніть увагу З вечора суботи до ранку понеділка: у Запоріжжі запровадили комендантську годину

Де і на скільки запроваджують комендантську годину

У Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району комендантська година триватиме з 21:00 2 квітня 2022 до 6:00 5 квітня.

В інших громадах району відповідні правила впроваджують від 21:00 2 квітня до 6:00 3 квітня.

Що заборонено

Як нагадав мер, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях без документів та спеціальних посвідчень.

Єдиний виняток – необхідність перейти в укриття під час повітряної тривоги.

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