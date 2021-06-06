Пожарная опасность будет держаться в течение суток 6 июня. Особенно это касается западных и северных областей.

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Перечень регионов

Волынская область;

Ровненская;

Тернопольская;

Житомирская;

Сумская.

Какая погода будет 6 июня

В воскресенье, 6 июня, столбики термометров в Украине поднимутся выше отметки +20. Однако максимальная температура воздуха составит +25.

Правда, солнечная погода будет радовать только жителей нескольких регионов. Например, Житомирщины, Черкасщины, Ровненщины, Кировоградщины и Херсонщины.

Остальные области накроют грозы и мощные дожди.



Погода в Украине 6 июня / Карта Укргидрометцентра