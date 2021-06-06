Пожежна небезпека триматиметься протягом доби 6 червня. Особливо це стосується західних та північних областей.
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Перелік регіонів
- Волинська область;
- Рівненська;
- Тернопільська;
- Житомирська;
- Сумська.
Яка погода буде 6 червня
У неділю, 6 червня, стовпчики термометрів в Україні піднімуться вище позначки +20. Однак максимальна температура повітря становитиме +25.
Щоправда, сонячна погода тішитиме лише жителів кількох регіонів. Наприклад, Житомирщини, Черкащини, Рівненщини, Кіровоградщини та Херсонщини.
Решту областей накриють грози та потужні дощі.
Погода в Україні 6 червня / Карта Укргідрометцентру