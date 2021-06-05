Пощастить з бехмарним небом жителям Житомирщини, Черкащини, Рівненщини, а також Кіровоградської та Херсонської областей. На решті території прогнозують дощі, а часом і грози.

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Найтепліше буде на Закарпатті, тут повітря прогріється до +23...+25 градусів, попри це на території області дощитиме. Найпрохолодніше на Сході та Черкащині – +20...+22. Жителям решти регіонів варто розраховувати, що стовпчики термометрів піднімуться до +21...+23.

Щодо Києва, то метеорологи жителям та гостям столиці радять подбати про парасольки. Адже згідно з прогнозами, дощитиме, пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів на секунду.