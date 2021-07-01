По словам представителей "ЕС" президентский документ предоставляет чрезвычайные полномочия главе государства "назначать олигархами". Мол, этот статус будет закреплять СНБО.

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Олигархи не смогут участвовать в приватизации

Также, согласно законопроекту Зеленского, олигархи не могут участвовать в приватизации, а это открывает возможность для коррупции.

Кассу открыли: хочешь что-то приватизировать, хочешь, чтобы тебя не назначили олигархом, иди договаривайся,

– отметил один из авторов Николай Княжицкий.

В альтернативном законопроекте предлагают, чтобы за соблюдением законодательства следил Антимонопольный комитет. Нардеп от "Голоса" Роман Костенко отметил, что именно правоохранительные органы будут бороться с олигархами и будут иметь для этого достаточно инструментов.

Обратите внимание! Лидер "Голоса" Кира Рудик заявила, что политсила не будет поддерживать президентский законопроект о деолигархизации. Рудик считает, что у главы государства пока недостаточно инструментов для борьбы с олигархами.

Что известно о президентском законопроекте о деолигархизации