По словам представителей "ЕС" президентский документ предоставляет чрезвычайные полномочия главе государства "назначать олигархами". Мол, этот статус будет закреплять СНБО.
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Олигархи не смогут участвовать в приватизации
Также, согласно законопроекту Зеленского, олигархи не могут участвовать в приватизации, а это открывает возможность для коррупции.
Кассу открыли: хочешь что-то приватизировать, хочешь, чтобы тебя не назначили олигархом, иди договаривайся,
– отметил один из авторов Николай Княжицкий.
В альтернативном законопроекте предлагают, чтобы за соблюдением законодательства следил Антимонопольный комитет. Нардеп от "Голоса" Роман Костенко отметил, что именно правоохранительные органы будут бороться с олигархами и будут иметь для этого достаточно инструментов.
Что известно о президентском законопроекте о деолигархизации
- Зеленский подал в Раду законопроект еще в начале июня. Документ обозначили как неотложный.
- Законопроект предусматривает создание так называемого реестра олигархов. Определены критерии, согласно которым можно будет попасть в перечень.
- Документ нардепы планируют рассмотреть уже в начале июля.