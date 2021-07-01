За словами представників "ЄС" президентський документ надає надзвичайні повноваження главі держави "призначати олігархами". Мовляв, цей статус закріплятиме РНБО.

До теми Комітет схвалив закон про олігархів, – Железняк

Олігархи не зможуть брати участь у приватизації

Також, згідно з законопроєктом Зеленського, олігархи не можуть брати участь у приватизації, а це відкриває можливість для корупції.

Касу відкрили: хочеш щось приватизувати, хочеш, щоб тебе не призначили олігархом, йди домовляйся,

– зазначив один з авторів Микола Княжицький.

У альтернативному законопроєкті пропонують, щоб за дотриманням законодавства стежив Антимонопольний комітет. Нардеп від "Голосу" Роман Костенко зауважив, що саме правоохоронні органи мають боротись з олігархами і мати для цього достатньо інструментів.

Зверніть увагу! Лідер "Голосу" Кіра Рудик заявила, що політсила не підтримуватиме президентський законопроєкт про деолігархізацію. Рудик вважає, що у глави держави наразі достатньо інструментів для боротьби з олігархами.

Що відомо про президентський законопроєкт про деолігархізацію