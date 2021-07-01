За словами представників "ЄС" президентський документ надає надзвичайні повноваження главі держави "призначати олігархами". Мовляв, цей статус закріплятиме РНБО.
До теми Комітет схвалив закон про олігархів, – Железняк
Олігархи не зможуть брати участь у приватизації
Також, згідно з законопроєктом Зеленського, олігархи не можуть брати участь у приватизації, а це відкриває можливість для корупції.
Касу відкрили: хочеш щось приватизувати, хочеш, щоб тебе не призначили олігархом, йди домовляйся,
– зазначив один з авторів Микола Княжицький.
У альтернативному законопроєкті пропонують, щоб за дотриманням законодавства стежив Антимонопольний комітет. Нардеп від "Голосу" Роман Костенко зауважив, що саме правоохоронні органи мають боротись з олігархами і мати для цього достатньо інструментів.
Що відомо про президентський законопроєкт про деолігархізацію
- Зеленський подав у Раду законопроєкт ще на початку червня. Документ позначили як невідкладний.
- Законопроєкт передбачає створення так званого реєстру олігархів. Визначено також критерії, згідно з якими можна буде потрапити у перелік.
- Документ нардепи планують розглянути вже на початку липня.