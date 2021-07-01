За словами представників "ЄС" президентський документ надає надзвичайні повноваження главі держави "призначати олігархами". Мовляв, цей статус закріплятиме РНБО.

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Олігархи не зможуть брати участь у приватизації

Також, згідно з законопроєктом Зеленського, олігархи не можуть брати участь у приватизації, а це відкриває можливість для корупції.

Касу відкрили: хочеш щось приватизувати, хочеш, щоб тебе не призначили олігархом, йди домовляйся, 
– зазначив один з авторів Микола Княжицький.

У альтернативному законопроєкті пропонують, щоб за дотриманням законодавства стежив Антимонопольний комітет. Нардеп від "Голосу" Роман Костенко зауважив, що саме правоохоронні органи мають боротись з олігархами і мати для цього достатньо інструментів.

Що відомо про президентський законопроєкт про деолігархізацію

  • Зеленський подав у Раду законопроєкт ще на початку червня. Документ позначили як невідкладний.
  • Законопроєкт передбачає створення так званого реєстру олігархів. Визначено також критерії, згідно з якими можна буде потрапити у перелік.
  • Документ нардепи планують розглянути вже на початку липня.