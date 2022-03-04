Об этом сообщил внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

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"Руководство Вооруженных сил, руководство государства принимают непосредственные меры, чтобы остановить противника на тех направлениях, на которых они пытаются развивать наступление. Таких направлений немного", – рассказал Арестович.

Он добавил, что за вчера были нанесены несколько мощных огневых ударов по противнику, которые остановили его передвижение на других направлениях. Арестович не уточнил, о каких именно направлениях идет речь. Но заверил, что руководство Вооруженных сил очень ловко руководит операцией и это внушает сдержанный оптимизм относительно остановки наступления врага и на других участках.

Утренний брифинг Арестовича: видео

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