Про це повідомив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

Важливо НАТО може підтримати закриття неба над Україною: починають переговори

"Керівництво Збройних сил, керівництво держави вживають безпосередніх заходів, щоб зупинити противника на тих напрямках, на яких вони намагаються розвивати наступ. Таких напрямків небагато", – розповів Арестович.

Він додав, що за вчора були нанесені декілька потужних вогневих ударів по противнику, які зупинили його пересування на інших напрямках. Арестович не уточнив, про які саме напрямки ідеться. Але запевнив, що керівництво Збройних сил дуже вправно керує операцією і це вселяє стриманий оптимізм щодо зупинення наступу ворога і на інших ділянках.

Ранковий брифінг Арестовича: відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!