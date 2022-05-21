Такой "ароматный фонтан" бил в городе около получаса. Отходами из канализации залило дорогу, припаркованные автомобили и деревья.

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Жители Саратова жалуются на вонь

Фонтан удалось остановить. В лучших российских традициях место, где прорвало канализацию, отметили ветками из деревьев.

Канализационные отходы залили как минимум 2 автомобиля, которые были припаркованы неподалеку. Один уже вероятнее всего повезли на автомойку отмывать от грязи.

Теперь жители целого микрорайона Саратова жалуются на вонь.



Последствия "ароматного фонтана" в Саратове / Фото росСМИ

Убирать последствия прорыва канализации в городе пока никто не спешит.

Фонтан из канализации в Саратове: смотрите видео

Тем временем в России слышат "хлопки"

В Белгороде и области неспокойно с конца марта. Там едва ли не каждую ночь что-то происходит – слышны "хлопки", видят "шары", люди паникуют и боятся начала военных действий.

В частности, 1 мая там загорелись резервуары с топливом, а жители сообщали о взрывах. Впоследствии выяснили, что это были помещения, принадлежащие Минобороны России.

Россия пытается обвинить во взрывах Украину. В частности, потому, что Белгородская область России граничит с украинскими Харьковской и Сумской областями.

Владимир Зеленский комментировал вопрос об атаке на Белгород. Президент Украины сказал, что не обсуждает ни один из его приказов как главнокомандующего.

Однако "хлопает" не только в Белгороде. К примеру, 2 мая масштабный пожар произошел на Пермском пороховом заводе. Двое работниц погибли, а еще одна – пострадала.

В ночь со 2 на 3 мая в Подмосковье загорелся склад издательства "Просвещение", которое хочет убрать любые упоминания об Украине из своих учебников. 5 мая в Нижневартовске двое неизвестных забросали коктейлями Молотова здание военкомата.

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