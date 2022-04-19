Потери понесла 200-я отдельная мотострелковая бригада, 51-й и 137-й десантно-штурмовые полки вражеских войск. Об этом свидетельствуют данные Генштаба.

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Какие потери оккупантов

Вооруженные Силы Украины уничтожили личный состав 2-х батальонно-тактических групп оккупантов из 200-й мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса береговых войск северного флота.

Кроме того, наши воины уничтожили 3 роты 51-го парашютно-десантного полка. Также удалось ликвидировать 1 роту 137-го полка. Они обе входят в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.

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