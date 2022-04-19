Втрат зазнала 200-а окрема мотострілецька бригада, 51-ий та 137-ий парашутно-десантних полки ворожих військ. Про це свідчать дані Генштабу.

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Які втрати окупантів

Збройні Сили України знищили особовий склад 2 батальйонно-тактичних груп окупантів з 200-ї мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту.

Крім того, наші воїни знищили 3 роти 51-го парашутно-десантного полку. Також вдалося ліквідувати 1 роту 137 полку. Вони обидві входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.

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