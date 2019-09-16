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      Несколько человек из российского списка остались в Украине, – Дейнега об обмене пленными

      36 Читати новину українською
      Тарас Синичак
      Тарас Синичак / Twitter

      7 сентября Украина и Россия провели большой обмен заключенными по так называемой формуле "35 на 35". Самолеты доставили участников обмена в аэропорты "Борисполь" и "Внуково". Однако, вероятно, не все из российского списка захотели отправляться в РФ.

      Об этом в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" рассказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

      Читайте также: Обмен пленными состоялся: все, что об этом известно

      Он напомнил, что в результате обмена Украина получила 11 политзаключенных и 24 пленных украинских моряков. Россия же получила 35 своих преступников, террористов и убийц.

      Также Дейнега добавил, что по информации некоторых СМИ, несколько человек из российского списка остались в Украине.

      Военный медик из Крыма Тарас Синичак, обвиненный в государственной измене и дезертирстве, отказался участвовать в обмене и находится под домашним арестом в Киеве. Когда ему предложили отправиться в Россию, он заявил, что является украинским гражданином и никуда уезжать не собирается,
      – отметил Дейнега.

      Среди 35 человек, которые в рамках обмена полетели в Россию были:

      1. боевики "ЛДНР",
      2. командир противовоздушной обороны "ДНР" и по совместительству один из свидетелей расследования сбитого Боинга МН-17
      3. российские военные, воевавшие на Донбассе,
      4. российские наемники,
      5. шпионы,
      6. псевдожурналисты, глава "РИА новости Украина", который поддерживал гибридную войну против Украины,
      7. российский Грушник,
      8. завербованная украинка, которая осуществила теракт, во время которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш,
      9. бывшие украинские военные из Крыма, которые перешли на службу к оккупантам,
      10. участники одесского антимайдана,
      11. экс-сотрудник "Беркута",
      12. соорганизатор референдума в Крыму,
      13. экс-заместитель руководителя протокола премьер-министра Гройсмана
      14. и завербованные россиянами украинские военные.

      Читайте также: Решил работать на Россию – жди печальный финал в России же: итоги обмена пленными

      Видео полного видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 15 сентября 2019

      обімн полоненими
      Возвращенные политзаключенные / инфографика 24 канала

      обмін полоненими
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Видеоблоги Украина – Россия Обмен пленными
      Источник: 24 канал
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