Несколько человек из российского списка остались в Украине, – Дейнега об обмене пленными
7 сентября Украина и Россия провели большой обмен заключенными по так называемой формуле "35 на 35". Самолеты доставили участников обмена в аэропорты "Борисполь" и "Внуково". Однако, вероятно, не все из российского списка захотели отправляться в РФ.
Об этом в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" рассказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.
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Он напомнил, что в результате обмена Украина получила 11 политзаключенных и 24 пленных украинских моряков. Россия же получила 35 своих преступников, террористов и убийц.
Также Дейнега добавил, что по информации некоторых СМИ, несколько человек из российского списка остались в Украине.
Военный медик из Крыма Тарас Синичак, обвиненный в государственной измене и дезертирстве, отказался участвовать в обмене и находится под домашним арестом в Киеве. Когда ему предложили отправиться в Россию, он заявил, что является украинским гражданином и никуда уезжать не собирается,
– отметил Дейнега.
Среди 35 человек, которые в рамках обмена полетели в Россию были:
- боевики "ЛДНР",
- командир противовоздушной обороны "ДНР" и по совместительству один из свидетелей расследования сбитого Боинга МН-17
- российские военные, воевавшие на Донбассе,
- российские наемники,
- шпионы,
- псевдожурналисты, глава "РИА новости Украина", который поддерживал гибридную войну против Украины,
- российский Грушник,
- завербованная украинка, которая осуществила теракт, во время которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш,
- бывшие украинские военные из Крыма, которые перешли на службу к оккупантам,
- участники одесского антимайдана,
- экс-сотрудник "Беркута",
- соорганизатор референдума в Крыму,
- экс-заместитель руководителя протокола премьер-министра Гройсмана
- и завербованные россиянами украинские военные.
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Видео полного видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 15 сентября 2019
Возвращенные политзаключенные / инфографика 24 канала
В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала