Декілька людей з російського списку залишилися в Україні, – Дейнега про обмін полоненими

7 вересня Україна і Росія провели великий обмін ув'язненими за так званою формулою "35 на 35". Літаки доставили учасників обміну в аеропорти "Бориспіль" і "Внуково". Однак, ймовірно, що не всі з російського списку захотіли вирушати в РФ.

Про це у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" розповів засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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Він нагадав, що у результаті обміну Україна отримала 11 політв'язнів та 24 полонених українських моряка. Росія ж отримала 35 своїх злочинців, терористів та убивць.

Також Дейнега додав, що за інформацією деяких ЗМІ, декілька людей з російського списку залишилися в Україні.

Військовий медик з Криму Тарас Синичак, звинувачений в державній зраді і дезертирстві, відмовився брати участь в обміні і перебуває під домашнім арештом в Івано-Франківську. Коли йому запропонували вирушити до Росії, він заявив, що є українським громадянином і нікуди виїжджати не збирається,

– зазначив Дейнега.

Серед 35 осіб, які в межах обміну полетіли до Росії були:

бойовики "ЛДНР", командир протиповітряної оборони "ДНР" та за сумісництвом один зі свідків розслідування збитого Боїнгу МН-17, російські військові, які воювали на Донбасі, російські найманці, шпигуни, псевдожурналіст, очільник "РІА новості Україна", який підтримував гібридну війну проти України, російський ГРУшник, завербована українка, яка здійснила теракт, під час якого загинув полковник СБУ Олександр Хараберюш, колишні українські військові з Криму, які перейшли на службу до окупантів, учасники одеського антимайдану, екс-співробітник "Беркуту", співорганізатор референдуму в Криму, екс-заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Гройсмана та завербовані росіянами українські військові.

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Відео повного відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 15 вересня 2019



Повернені політв'язні / інфографіка 24 каналу



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу