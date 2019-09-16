Декілька людей з російського списку залишилися в Україні, – Дейнега про обмін полоненими
7 вересня Україна і Росія провели великий обмін ув'язненими за так званою формулою "35 на 35". Літаки доставили учасників обміну в аеропорти "Бориспіль" і "Внуково". Однак, ймовірно, що не всі з російського списку захотіли вирушати в РФ.
Про це у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" розповів засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.
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Він нагадав, що у результаті обміну Україна отримала 11 політв'язнів та 24 полонених українських моряка. Росія ж отримала 35 своїх злочинців, терористів та убивць.
Також Дейнега додав, що за інформацією деяких ЗМІ, декілька людей з російського списку залишилися в Україні.
Військовий медик з Криму Тарас Синичак, звинувачений в державній зраді і дезертирстві, відмовився брати участь в обміні і перебуває під домашнім арештом в Івано-Франківську. Коли йому запропонували вирушити до Росії, він заявив, що є українським громадянином і нікуди виїжджати не збирається,
– зазначив Дейнега.
Серед 35 осіб, які в межах обміну полетіли до Росії були:
- бойовики "ЛДНР",
- командир протиповітряної оборони "ДНР" та за сумісництвом один зі свідків розслідування збитого Боїнгу МН-17,
- російські військові, які воювали на Донбасі,
- російські найманці,
- шпигуни,
- псевдожурналіст, очільник "РІА новості Україна", який підтримував гібридну війну проти України,
- російський ГРУшник,
- завербована українка, яка здійснила теракт, під час якого загинув полковник СБУ Олександр Хараберюш,
- колишні українські військові з Криму, які перейшли на службу до окупантів,
- учасники одеського антимайдану,
- екс-співробітник "Беркуту",
- співорганізатор референдуму в Криму,
- екс-заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Гройсмана
- та завербовані росіянами українські військові.
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Відео повного відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 15 вересня 2019
Повернені політв'язні / інфографіка 24 каналу
В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу