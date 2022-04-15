Там продолжается сев ранних зерновых и зернобобовых культур. Аграриям уже удалось засеять 22% полей на свободной территории.

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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко также сообщил, что проведены еще уход и подкормка минеральными удобрениями посевов озимых зерновых культур и озимого рапса под урожай 2022 года.

Всего на этот озимый сезон в Донецкой области было засеяно 394,9 тысячи га культур, из них около 200 тысяч – на территориях, не охваченных боевыми действиями по состоянию на 14 апреля,

– добавил глава области.

Сельскохозяйственные предприятия уже занимаются обработкой почвы для посева подсолнечника и кукурузы.

Спасибо всем, кто в таких тяжелых условиях заботится о том, чтобы украинцы всегда имели еду на столе. Это невозможно переоценить,

– добавил Тимошенко.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинские аграрии не менее мужественно и преданно держат свой фронт, ведь за ними – будущая продовольственная безопасность страны и мира. К слову, в Запорожской области фермеры работают в бронежилетах.

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