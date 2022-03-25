Харьковщина активно дает бой российским оккупантам. ВСУ уничтожают вражеских солдат, а гражданские готовы всячески помогать своим героям.
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Запуск экономики
Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, Харьковщина постарается обеспечить экономический тыл фронта. В районах, где нет обстрелов, предприниматели будут возобновлять свою работу.
Постараемся максимально запускать экономические процессы на Харьковщине, где это возможно и где это безопасно,
– сказал Синегубов.
Также он добавил, что правительство упростило условия ведения бизнеса, отменило проверки и упростило бюрократические процедуры оформления бизнеса.
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