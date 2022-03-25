Харківщина дає активний бій російським окупантам. ЗСУ нищать ворожих солдатів, а цивільні готові усіляко допомагати своїм героям.

Читайте також ЗСУ міцно тримають оборону Харкова, а в деяких напрямках ідуть у контратаку

Запуск економіки

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, Харківщина намагатиметься забезпечити економічний тил фронту. У районах, де немає обстрілів, підприємці будуть відновлювати свою роботу.

Будемо намагатися максимально запускати економічні процеси на Харківщині, де це можливо і де це безпечно,

– сказав Синєгубов.

Також він додав, що уряд спростив умови ведення бізнесу, скасував перевірки та спростив бюрократичні процедури оформлення бізнесу.

Дивіться також – В окупантів почалися проблеми з фінансуванням: коментар Арестовича