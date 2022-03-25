Про це сьогодні, 25 березня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Що відомо про оборону Харкова

За словами Синєгубова, минулої доби російські окупанти завдали по регіону 55 ударів. Також було зафіксовано підвищену активність із систем залпового вогню "Град" та "Ураган" (приблизно 240 разів).

Увечері противник двічі обстріляв термінал аеропорту Харкова. Крім того, від окупантів постраждали цивільна інфраструктура, комунікації та лікарня у Дергачах, є постраждалі,

– розповів Олег Синєгубов.

За це ворог поплатився численними втратами. Зокрема, учора ЗСУ знищили російську групу зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, а також два ворожі літаки біля Ізюма. Крім цього, зенітно-ракетні підрозділи, які стоять в обороні Міста-героя, збили ракету.

Раніше голова ХОВА зазначив, що окупанти продовжують тероризувати мирне населення, а голова Циркунівської ОТГ Микола Сікаленко досі у полоні російських окупантів.