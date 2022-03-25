Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Яка ситуація на Харківщині

Синєгубов проінформував, що окупанти продовжують тероризувати мирне населення. До того ж в полоні ворога досі перебуває Сікаленко.

Голова Циркунівської ОТГ Микола Сікаленко досі у полоні російських окупантів,

– зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, його викрали з власного будинку 21 березня.

За словами голови Харківської ОВА, Офіс Президента та Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук роблять все можливе, щоб звільнити голову громади з полону.

Про нові випадки викрадення людей не повідомляється.

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