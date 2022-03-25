Об этом рассказал глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов в эфире единого телемарафона, сообщает 24 канал.

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Какова ситуация в Харьковской области

Синегубов проинформировал, что оккупанты продолжают терроризировать мирное население. К тому же в плену врага до сих пор находится Сикаленко.

Глава Циркуновской ОТО Николай Сикаленко до сих пор в плену российских оккупантов,

– отметил Синегубов.

Напомним, его похитили из собственного дома 21 марта.

По словам главы Харьковской ОГА, Офис Президента и вице-премьер-министр Ирина Верещук делают все возможное, чтобы освободить главу общины из плена.

О новых случаях похищения людей не сообщается.

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