Окупанти викрали посадовця о 08:00. Російські загарбники прийшли озброєні до його дому.

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На Харківщині викрали голову ОТГ

Озброєними російськими окупантами з непідконтрольної території України з власного будинку було викрадено голову Циркунівської ОТГ Миколу Сікаленка,

– йдеться у повідомленні.

Інших деталей про викрадення очільника громади не повідомляють.

Нагадаємо, на Херсонщині, на Скадовському перехресті 20 березня росіяни викрали двох людей. Вони охороняли порядок у Голопристанській громаді. Згодом загарбники відпустили їх.

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