Журналіст пробув у полоні терористів 8 діб. За цей час його майже не годували та не давали води.

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Олег Батурин, якого схопили на Херсонщині та тримали в полоні, опинився на волі – окупанти відпустили журналіста. За словами Батурина, його намагалися зламати та погрожували смертю. Також журналіст розповів про побиття та відсутність людських умов – окупанти майже не давали їсти та пити, не давали мила та змінного одягу.

Майже 8 днів я сидів з низько нахиленою або покритою головою. Вони боялися, що я можу побачити їхні обличчя,

– написав він.

Повне повідомлення Батурина опублікувала його сестра Ольга Перепелиця.

Повний тест Олега Батурина:

Сильно схуд. Дуже брудний. Стомлений.

12 березня о 17.00 на каховській автостанції мене схопили. Били. Принижували. Погрожували. Сказали, що вб'ють.

Майже вісім днів. 187 годин полону. Практично без їжі. Кілька днів майже без води. Без мила, без змінного одягу. Не розуміючи, де я. Але вони чітко знали, за що. Вони хотіли зламати, розтоптати. Показати, що буде з кожним журналістом: тебе позбавлять. Тебе вб'ють.

У мене були можливості виїхати за кордон, або в велике місто. Але своїм життям я хотів довести, що можна жити в невеликому містечку і всіма своїми вчинками намагатися зробити його кращим. Так, нехай Каховка не ідеальне місто, але воно моє рідне. Я його дуже люблю. Тут живуть мої друзі, які розділяють мої цінності, тут живуть мої рідні, тут є безліч людей, якими я пишаюсь. Моє серце назавжди з вами.

Так само я люблю свою рідну Херсонщину. Все своє життя я намагався бути чесним, об'єктивним і розповідати про дорогий мені край іншим, відкривати, захоплювати, влюбляти. Дорогі мені громади Милового і Новорайська, Горностаївки і Новоолександрівки. Я пишаюсь тим, що доля звела мене з вами. Але Херсонщина це і рідна мені з дитинства малесенька Іванівка, улюблене Щасливцеве і Зміївка, Станислав і Нова Каховка, Скадовськ і Веселе, Гола Пристань і Чаплинка. Всіх не перелічити. Я вас дуже люблю, захоплююсь вами і вірю, що на всіх вас чекає гарне майбутнє.

Майже 8 днів я сидів з низько нахиленою або покритою головою. Вони боялися, що я можу побачити їхні обличчя. Але показувати своє, сестричко, я не боюся.

12 березня приблизно о 16:00 Олега Батурина, який працює кореспондентом херсонської газети "Новий день", викрали російські окупанти;

Про викрадення повідомила його дружина;

Викрали чоловіка у Каховці, вільному від окупантів українському місті не Херсонщині.

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