Про викрадення російськими загарбниками людей у мережі повідомив Голопристанський міський голова Олександр Бабич.

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Окупанти викрали на Херсонщині людей

За словами мера, на Скадовському перехресті під'їхав автомобіль, маркований "Z". Росіяни, які були в ньому, запитали людей, які на території громади охороняли громадський порядок, про те, що вони там роблять.

Звинувачували їх у тому, що вони начебто там слідкують за якимись колонами. Але це – безпідставно та не логічно. І двох чоловіків забрали із собою,

– зазначив Бабич.

Він додав, що нікого не застрелили, не вбили: "Це їхня тактика така, якщо хочете, терористична тактика, тому зберігайте спокій".

Бабич наголосив, що хлопці, яких викрали, нічого поганого не зробили, вони чесно охороняли сон громади. Інформацію про викрадення вже подали офіційно на рівні держави, владі назвали прізвища чоловіків.

На Херсонщині окупанти викрали 2 чоловіків: відеозвернення Бабича