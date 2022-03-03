В частности, именно так поступают бородянские спасатели.
Обратите внимание В результате авиаудара по Чернигову число погибших возросло до 26 человек
Помощь ГСЧС, несмотря на обстрелы
В четверг, 3 марта, они даже под обстрелами оккупантом помогают местным жителям.
Спасатели продолжают помогать людям / Фото ГСЧС
Спасатели продолжают помогать людям / Фото ГСЧС
Спасатели продолжают помогать людям / Фото ГСЧС
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