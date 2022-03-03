Зокрема, саме так діють бородянські рятувальники.
Зверніть увагу Внаслідок авіаудару по Чернігову кількість загиблих зросла до 26 осіб
Допомога ДСНС попри обстріли
У четвер, 3 березня, вони навіть під обстрілами окупантів допомагають місцевим жителям.
Рятувальники продовжують допомагати людям / Фото ДСНС
Рятувальники продовжують допомагати людям / Фото ДСНС
Рятувальники продовжують допомагати людям / Фото ДСНС
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