Эвакуация в Луганской области

По словам главы Луганской ОВА, жители Кременной не успели уехать из города и теперь оказались в заложниках россиян. Эвакуация состоится из Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Горной общины.

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Оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы маршрутов, нарушая международное гуманитарное право. Впрочем, мы не можем оставить жителей Луганщины на произвол судьбы. В эвакуации нам помогут сегодня волонтеры, полиция будет доставлять в автобусы пожилых и маломобильных, а также людей из укрытий.

– объяснил Гайдай.

Он призвал луганчан, когда видят патрульных, не медлить – это шанс спастись. С каждым днем таких возможностей становится меньше.

Ситуация в Кременной

Гайдай добавил, что для атаки на Кременную Россия применяла большое количество бронетехники, бои продолжались трое суток. На каждый взвод ВСУ враг направлял по 40 единиц бронированной техники.

"Так что спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованным в оккупационные войска. Тех, кто не соглашается, россияне убивают на месте. Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины – вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров. "Автобусы ждут", – призвал председатель ОВА.

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