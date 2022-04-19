Евакуація на Луганщині

За словами голови Луганської ОВА, жителі Кремінної не встигли виїхати з міста і тепер опинилися в заручниках росіян. Евакуація відбудеться з Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Гірської громади.

Читайте також: На Луганщині залишилися 20% населення від того, що було на початку війни

Окупанти не припиняють блокування та обстріли маршрутів, порушуючи міжнародне гуманітарне право. Втім, ми не можемо залишити жителів Луганщини напризволяще. В евакуації нам допоможуть сьогодні волонтери, поліція доставлятиме до автобусів літніх та маломобільних, а також людей з укриттів,

– пояснив Гайдай.

Він закликав луганчан, коли бачать патрульних, не зволікати – це шанс врятуватися. З кожним днем таких можливостей меншає.

Ситуація в Кремінній

Гайдай додав, що для атаки на Кремінну Росії застосовувала велику кількість бронетехніки, бої тривали три доби. На кожний взвод ЗСУ ворог направляв по 40 одиниць броньованої техніки.

"Тож, рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою чи мобілізованим в окупаційні війська. Тих, хто не погоджується, росіяни вбивають на місці. Евакуюйтесь до безпечних регіонів України – вам допоможуть із пошуком житла, отриманням грошової допомоги від держави та міжнародних партнерів. Автобуси чекають", – закликав голова ОВА.

Це важливо – Зеленський: Війська РФ розпочали битву за Донбас: дивіться відео

,