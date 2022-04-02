В частности, из Северодонецка спасен 341 человек, из Рубежного – 80, из Кременного – 118, из Попасной – 25, из Горной общины – 280. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В некоторых городах приходилось спасать людей, несмотря на обстрелы, ведь оккупанты нарушали режим тишины.

В некоторых городах обстрелы россияне не прекращают, несмотря на какие-либо договоренности. Как в Горном – и вчера, и сегодня ситуация там крайне опасная. Впрочем, нам удалось за утро спасти уже 60 жителей,

– сообщил Гайдай.

Также он сообщил, что в течение суток враг обстрелял почти каждый населенный пункт этой общины, поэтому оставаться в Горном – опасно. В то же время, эвакуация из Северодонецка и Лисичанска все еще продолжается.

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