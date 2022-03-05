По его словам, из-за постоянных обстрелов в Попасной трое суток не было света. В настоящее время электричество уже восстановлено, службы работают, власть на месте.

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Сергей Гайдай сообщил, что в результате обстрела повреждены жилые дома и больница.

Чиновник добавил, что Рубежное 5 марта тоже обстреливали. Там повреждены жилые дома, двое раненых. Сватово и Белокуракино тоже мужественно отстояли свои населенные пункты перед русскими танками.

Люди с гимном, флагами и Украиной в сердце дали понять захватчикам, кто здесь хозяин. Никогда Луганщина не будет кормить врага,

– написал Сергей Гайдай.

Добавим, что 3 марта в результате обстрела Попасной погибла женщина. Также спасатели разобрали завалы жилых домов в селе, там получили еще двоих детей, их удалось спасти.

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