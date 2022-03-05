За його словами, через постійні обстріли у Попасній три доби не було світла. Наразі електрику вже відновили, служби працюють, влада на місці.

До теми В мережі показали знищену техніку та тіла окупантів на вулицях Лугащини: відео

Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та лікарню.

Чиновник додав, що Рубіжне 5 березня також обстрілювали. Там пошкоджено житлові будинки, двоє поранених. Сватове та Білокуракине теж мужньо відстояли свої населені пункти перед російськими танками.

Люди з гімном, прапорами та Україною в серці дали зрозуміти загарбникам, хто тут господар. Ніколи Луганщина не буде годувати ворога,

– написав Сергій Гайдай.

Додамо, що 3 березня внаслідок обстрілу Попасної загинула жінка. Також рятувальники розібрали завали житлових будинків у селі, там дістали ще двох дітей, їх вдалося врятувати двох дітей.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!