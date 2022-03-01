Несмотря на огненный взрыв флаг Украины на Харьковской обладминистрации устоял. Снаряд на площадь Свободы упал в 8:02.

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Что происходило на площади Свободы

Взрыв произошел возле Харьковской областной государственной администрации. Во время атаки там ехали автомобили. Кроме этого, неподалеку располагается волонтерская палатка "Все для победы". Ее координатор Борис Редин отметил, что погибших в палатке нет.

Было 2 удара в здание ОГА. В палатке в то время находились около 10 человек, они побежали в укрытие, сейчас я одного мужчину найти пока не могу. Жертв в палатке нет. Саму палатку частично разрушили,

– сказал Редин.

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