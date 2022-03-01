Попри вогняний вибух прапор України на Харківській обладміністрації встояв. Снаряд на майдан Свободи впав о 8:02.
До теми Окупанти завдали потужного ракетного удару по Харкову: відео обстрілу Майдану Свободи
Що відбувалось на майдані Свободи
Вибух стався біля Харківської обласної державної адміністрації. У час атаки там їхали автомобілі. Крім цього, неподалік розташовується волонтерський намет "Все для перемоги". Його координатор Борис Редін зазначив, що загиблих у наметі немає.
Було 2 удари у будівлю ОДА. В наметі в той час перебували близько 10 людей, вони побігли в укриття, зараз я одного чоловіка знайти поки не можу. Жертв в наметі немає. Сам намет частково зруйнували,
– сказав Редін.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!