Попри вогняний вибух прапор України на Харківській обладміністрації встояв. Снаряд на майдан Свободи впав о 8:02.

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Що відбувалось на майдані Свободи

Вибух стався біля Харківської обласної державної адміністрації. У час атаки там їхали автомобілі. Крім цього, неподалік розташовується волонтерський намет "Все для перемоги". Його координатор Борис Редін зазначив, що загиблих у наметі немає.

Було 2 удари у будівлю ОДА. В наметі в той час перебували близько 10 людей, вони побігли в укриття, зараз я одного чоловіка знайти поки не можу. Жертв в наметі немає. Сам намет частково зруйнували,

– сказав Редін.

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