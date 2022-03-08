Соответствующую информацию сообщил городской голова Артем Семенихин.

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Конотоп – украинский город

Российских захватчиков в городе нет. В настоящее время не работает местный Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Сообщается, что вскоре в городе должно возобновить работу отделения "ПриватБанка", тогда как в аптеках сети появились лекарства. Относительно общественного транспорта ситуация выглядит следующим образом:

курсируют только трамваи,

маршрутки не ездят из-за нехватки топлива.

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