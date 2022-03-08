Відповідну інформацію повідомив міський голова Артем Семеніхін.
Актуально Санкції у дії: Латвія заборонила мовлення ще 18 російських телеканалів
Конотоп – українське місто
Російських загарбників у місті немає. Наразі не працює місцевий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Повідомляють, що незабаром у місті має відновити роботу відділення "ПриватБанку", тоді як в аптеках мережі з’явилися ліки. Щодо громадського транспорту, то ситуація виглядає наступним чином:
- курсують лише трамваї,
- маршрутки не їздять через брак пального.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!