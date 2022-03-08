У NEPLP уточнили, що заборонені канали належать російському "Газпромбанку", його медіахолдингу Gazprom Media Holdings або його дочірньому підприємству Red Media. "Газпромбанк" перебуває під санкціями.
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Які канали заборонили в Латвії:
- THT-Comedy,
- THT4 International,
- TNT,
- TNT Music,
- FRIDAY International,
- KHL TV
- KHL HDTV,
- "Кинопремьера"
- "Киносвидание",
- "Мужское кино",
- "Ля-минор ТВ",
- "Авто Плюс",
- "Ностальгия",
- "ЖИВИ!",
- «Кто есть кто",
- "Малиш-ТВ",
- "Русская ночь",
- Zee TV.
У NEPLP зазначили, що продовжують виконувати рішення щодо міжнародних санкцій у зв'язку з жорстокою війною Росії в Україні. Рішення заборонити ці канали у Латвії вважають логічним кроком для захисту інформаційного простору.
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