У NEPLP уточнили, що заборонені канали належать російському "Газпромбанку", його медіахолдингу Gazprom Media Holdings або його дочірньому підприємству Red Media. "Газпромбанк" перебуває під санкціями.

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Які канали заборонили в Латвії:

  • THT-Comedy,
  • THT4 International,
  • TNT,
  • TNT Music,
  • FRIDAY International,
  • KHL TV
  • KHL HDTV,
  • "Кинопремьера"
  • "Киносвидание",
  • "Мужское кино",
  • "Ля-минор ТВ",
  • "Авто Плюс",
  • "Ностальгия",
  • "ЖИВИ!",
  • «Кто есть кто",
  • "Малиш-ТВ",
  • "Русская ночь",
  • Zee TV.

У NEPLP зазначили, що продовжують виконувати рішення щодо міжнародних санкцій у зв'язку з жорстокою війною Росії в Україні. Рішення заборонити ці канали у Латвії вважають логічним кроком для захисту інформаційного простору.

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