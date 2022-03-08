В NEPLP уточнили, что запретные каналы принадлежат российскому "Газпромбанку", его медиахолдингу Gazprom Media Holdings или его дочернему предприятию Red Media. "Газпромбанк" находится под санкциями.

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Какие каналы запретили в Латвии:

  • THT-Comedy,
  • THT4 International,
  • TNT,
  • TNT Music,
  • FRIDAY International,
  • KHL TV
  • KHL HDTV,
  • "Кинопремьера"
  • "Киносвидание",
  • "Мужское кино",
  • "Ля-минор ТВ",
  • "Авто Плюс",
  • "Ностальгия",
  • "ЖИВИ!",
  • «Кто есть кто",
  • "Малиш-ТВ",
  • "Русская ночь",
  • Zee TV.

В NEPLP отметили, что продолжают выполнять решения по международным санкциям в связи с жестокой войной России в Украине. Решение запретить эти каналы в Латвии считаются логичным шагом для защиты информационного пространства.

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