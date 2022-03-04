Более того, по возможности, их будут выплачивать на опережение, ранее плановых дат. Будут это делать через банки и почту.

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Пенсии на Черниговщине выплатят, причем проиндексированные

Глава ОВА Чаус пообещал, что местным выплатят пенсии, проиндексированные, а также отчасти раньше плановых дат. Будут это делать через банки (на карточки) и Укрпочту.

На тех территориях, где есть враг, инкассаторские автомобили ездить, конечно, не будут. Это следует учесть местным. Но отделения почты будут работать и при наличии наличных денег пенсии будут выдавать.

Единственное – просим не создавать очереди у отделений, особенно в Чернигове, а также в городах, где возможны обстрелы и авиаудары,

– предостерег глава ОВА.