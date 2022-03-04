Ба більше – за можливості, їх виплачуватимуть на випередження, раніше планових дат. Робитимуть це через банки та пошту.
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Пенсії на Чернігівщині виплатять, причому проіндексовані
Голова ОВА Чаус пообіцяв, що місцевим виплатять пенсії, проіндексовані, і навіть почасти раніше планових дат. Робитимуть це через банки (на картки) та Укрпошту.
На тих територіях, де є ворог, інкасаторські авто їздити, звісно, не будуть. Це слід врахувати місцевим. Але відділення пошти працюватимуть та за наявності готівки пенсії видаватимуть.
Єдине – просимо не створювати черги біля відділень, особливо у Чернігові, а також у містах, де можливі обстріли та авіаудари,
– застеріг глава ОВА.
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