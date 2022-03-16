Такую информацию сообщил заместитель директора Государственного историко-культурного заповедника "Старый Луцк", руководитель Волынской археологической экспедиции Виктор Баюк на своей странице в фейсбуке.

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Для всех желающих увидеть украшение Волыни есть возможность посетить легендарный замок с 10.00 до 17.00.

Замок Любарта

Это неотъемлемая часть Луцка, его визитная карточка. Жители города неукоснительно и свято верят в волшебную силу крепости, поэтому ее изображения можно встретить повсюду – от магнитиков до эмблем организаций. Каменный рыцарь, словно увенчанный короной, веками стоит на пути врагов. Благодарные лучане любят и берегут своего защитника, поэтому течение времени для замка не страшно, как и тысячи самых злых врагов. 2011 год принес Луцкому замку победу в конкурсе лучшего в Украине.

На территории замка будут работать экспозиции Музея книги, Музея колоколов, Въездная башня, подземелья Кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла и другие наши локации.

Заметим, в период военного положения посетителей просят соблюдать рекомендации работников замка, а в случае воздушной тревоги направляться в ближайшее укрытие – подземелье Кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла.

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