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      Несмотря на договоренности в Париже, боевики создают препятствия патрулям ОБСЕ

      13 Читати новину українською
      Боевики продолжают препятствовать наблюдателям ОБСЕ / osce.org

      Во время нормандского саммита в Париже Украина и Россия договорились о свободном доступе миссии ОБСЕ ко всей оккупированной части Донбасса. Тем не менее только за последние сутки контролируемые Россией боевики дважды препятствовали патрулям организации.

      Говорится о задержках автомобилей миссии на блокпостах боевиков, сообщает штаб ООС.

      Интересно: Когда Украина и Россия согласуют точки разведения сил и дату прекращения огня

      • В первом случае патруль ОБСЕ задержали в 2,5 километрах к северу от участка разведения в районе Петровского. Наблюдателей отпустили через 20 минут задержки;
      • В другой раз мониторинговую миссию задержали на блокпосте возле Верхнешироковского. Там наблюдателям пришлось простоять более часа.

      Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты комплекса мер по выполнению минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением,
      – отметили в штабе ООС.

      Зато боевики в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ежедневно отказывают СММ в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям, в том числе и к участкам разведения сил и средств.

      нормандський формат, про що домовилися
      О чем Украина и Россия договорились в нормандском формате / инфографика 24 канала

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      сегодня
      16100
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ОБСЕ Пророссийские боевики Оккупированные территории
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