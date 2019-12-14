Несмотря на договоренности в Париже, боевики создают препятствия патрулям ОБСЕ

Во время нормандского саммита в Париже Украина и Россия договорились о свободном доступе миссии ОБСЕ ко всей оккупированной части Донбасса. Тем не менее только за последние сутки контролируемые Россией боевики дважды препятствовали патрулям организации.

Говорится о задержках автомобилей миссии на блокпостах боевиков, сообщает штаб ООС.

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В первом случае патруль ОБСЕ задержали в 2,5 километрах к северу от участка разведения в районе Петровского. Наблюдателей отпустили через 20 минут задержки;

В другой раз мониторинговую миссию задержали на блокпосте возле Верхнешироковского. Там наблюдателям пришлось простоять более часа.

Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты комплекса мер по выполнению минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением,

– отметили в штабе ООС.

Зато боевики в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ежедневно отказывают СММ в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям, в том числе и к участкам разведения сил и средств.



О чем Украина и Россия договорились в нормандском формате / инфографика 24 канала