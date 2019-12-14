Попри домовленості у Парижі, бойовики перешкоджають патрулям ОБСЄ

Під час нормандського саміту у Парижі Україна і Росія домовилися про вільний доступ місії ОБСЄ до всієї окупованої частини Донбасу. Тим не менш лише за останню добу контрольовані Росією бойовики двічі перешкоджали патрулям Організації.

Мовиться про затримки автомобілів місії на блокпостах бойовиків, повідомляє штаб ООС.

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У першому випадку патруль ОБСЄ затримали за 2,5 кілометри на північ від ділянки розведення в районі Петрівського. Спостерігачів відпустили через 20 хвилин затримки;

Іншим разом моніторингову місію затримали на блокпості біля Верхньошироківського. Там спостерігачам довелося простояти понад годину.

Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників ОБСЄ по всій території Україні. Усі підписанти комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням,

– наголосили у штабі ООС.

Натомість бойовики в окремих районах Донецької та Луганської областей щоденно відмовляють СММ у доступі до непідконтрольних урядові України територій, зокрема і до ділянок розведення сил і засобів.



Про що Україна і Росія домовилися у нормандському форматі / інфографіка 24 каналу