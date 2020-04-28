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      Несмотря на коронавирус в Калифорнии переполнены пляжи: фото, видео

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      В Калифорнии, США, на пляжах много людей, несмотря на коронавирус
      Власти обещают усилить проверки соблюдения карантина / GettyImages

      В американском штате Калифорния люди массово отдыхают на пляжах, несмотря на вспышку коронавируса. Местные власти усилят проверки соблюдения карантина.

      Такое поведение калифорнийцев грозит свести на нет все успехи, достигнутые в борьбе с COVD-19. Об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсон, пишет The Guardian.

      Смотрите также Коронавирус в США: больных коронавирусом более миллиона

      Ранее местные власти округов Оранж и Вентура разрешила посещать расположенные на их территории пляжи. Именно поэтому многие отдыхающие решили провести жаркие дни на побережье Тихого океана.

      Пляжі в Каліфорнії
      В округах Вентура и Оранж – переполненные пляжи / GettyImages

      Важно! Сейчас в Калифорнии 45 157 инфицированных, штат – пятый по количеству случаев. В целом количество больных коронавирусом в США достигло 1 миллиона 10 тысяч 507, из них 56 803 человека умерли. От недуга выздоровели 139 162 американца. Между тем, прирост количества больных и летальных исходов несколько замедлился по сравнению с прошлой неделей.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Отдых Новости США
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