Несмотря на коронавирус в Калифорнии переполнены пляжи: фото, видео

В американском штате Калифорния люди массово отдыхают на пляжах, несмотря на вспышку коронавируса. Местные власти усилят проверки соблюдения карантина.

Такое поведение калифорнийцев грозит свести на нет все успехи, достигнутые в борьбе с COVD-19. Об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсон, пишет The Guardian.

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Ранее местные власти округов Оранж и Вентура разрешила посещать расположенные на их территории пляжи. Именно поэтому многие отдыхающие решили провести жаркие дни на побережье Тихого океана.



В округах Вентура и Оранж – переполненные пляжи / GettyImages

Newport Beach appears to be pretty crowded, as Southern California is hit by a heat wave. https://t.co/abDlBmkZo0 pic.twitter.com/1DDSjvPhT5 — NBC Los Angeles (@NBCLA) April 25, 2020

Важно! Сейчас в Калифорнии 45 157 инфицированных, штат – пятый по количеству случаев. В целом количество больных коронавирусом в США достигло 1 миллиона 10 тысяч 507, из них 56 803 человека умерли. От недуга выздоровели 139 162 американца. Между тем, прирост количества больных и летальных исходов несколько замедлился по сравнению с прошлой неделей.