Попри коронавірус у Каліфорнії переповнені пляжі: фото, відео

В американському штаті Каліфорнія люди масово відпочивають на пляжах, незважаючи на спалах коронавірусу. Місцева влада посилить перевірки дотримання карантину.

Така поведінка каліфорнійців загрожує звести нанівець усі успіхи, досягнуті у боротьбі з COVD-19. Про це повідомив губернатор штату Гевін Ньюсон, пише The Guardian.

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Раніше місцева влада округів Оранж та Вентура дозволила відвідувати розташовані на їхній території пляжі. Саме тому багато відпочивальників вирішили провести спекотні дні на узбережжі Тихого океану.



В округах Вентура та Оранж – переповнені пляжі / GettyImages

Newport Beach appears to be pretty crowded, as Southern California is hit by a heat wave. https://t.co/abDlBmkZo0 pic.twitter.com/1DDSjvPhT5 — NBC Los Angeles (@NBCLA) April 25, 2020

Важливо! Наразі в Каліфорнії 45 157 інфікованих, штат – п'ятий за кількістю випадків. Загалом кількість хворих на коронавірус у США сягнула 1 мільйона 10 тисяч 507, з них 56 803 людини померли. Від недуги одужали 139 162 американців. Тим часом, приріст кількості хворих та летальних випадків дещо сповільнився у порівнянні з минулим тижнем.