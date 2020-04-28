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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Попри коронавірус у Каліфорнії переповнені пляжі: фото, відео

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      У Каліфорнії, США, на пляжах багато людей, незважаючи на коронавірус
      Влада обіцяє посилити перевірки дотримання карантину / GettyImages

      В американському штаті Каліфорнія люди масово відпочивають на пляжах, незважаючи на спалах коронавірусу. Місцева влада посилить перевірки дотримання карантину.

      Така поведінка каліфорнійців загрожує звести нанівець усі успіхи, досягнуті у боротьбі з COVD-19. Про це повідомив губернатор штату Гевін Ньюсон, пише The Guardian.

      Дивіться також Коронавірус у США: хворих на коронавірус понад мільйон

      Раніше місцева влада округів Оранж та Вентура дозволила відвідувати розташовані на їхній території пляжі. Саме тому багато відпочивальників вирішили провести спекотні дні на узбережжі Тихого океану.

      Пляжі в Каліфорнії
      В округах Вентура та Оранж – переповнені пляжі / GettyImages

      Важливо! Наразі в Каліфорнії 45 157 інфікованих, штат – п'ятий за кількістю випадків. Загалом кількість хворих на коронавірус у США сягнула 1 мільйона 10 тисяч 507, з них 56 803 людини померли. Від недуги одужали 139 162 американців. Тим часом, приріст кількості хворих та летальних випадків дещо сповільнився у порівнянні з минулим тижнем.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Відпочинок Коронавірус COVID-19 Новини США
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