18:46
19 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Суровое детство Поклонской. Путин сел на дно
      Вєсті Кремля
      21:38, 18 декабря
      Вести.UA: Объединение Яценюка с Вакарчуком. Шуфрич сорвал Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 18 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Несмотря на миллиарды: УЗ не может справиться с дефицитом тяги

      89 Читати новину українською
      Несмотря на миллиарды: УЗ не может справиться с дефицитом тяги
      Несмотря на миллиарды: УЗ не может справиться с дефицитом тяги / Фото из открытых источников

      Несмотря на большие суммы, которые выделяются "Укрзализныци" на ремонт имеющихся вагонов, она все равно не может справиться с преодолением дефицита тяги.

      Так, в финплане компании на 2019 год говорится, что на ремонт локомотивов и закупку 15 магистральных грузовых тепловозов производства компании General Еlectric предоставят 3,1 млрд гривен. Это почти на 1 млрд грн больше, чем в 2018 году, говорится в блоге главы Ассоциации вагонов Александра Криворучко, опубликованном на "Обозревателе".

      Вместе с тем, в документе нет информации о том, сколько локомотивов планирует починить "Укрзализныця".

      И это правильно – с точки зрения руководства "Укрзализныци" лучше давать рынку поменьше конкретных цифр. Поскольку в 2018 году госкомпания успешно провалила свои же планы по капитальным ремонтам,
      – отметил Криворучко.

      Эксперт также сообщает, что за 10 месяцев 2018 года "Укрзализныця" выполнила всего 50,8% годового плана по ремонту локомотивов: отремонтировала 95 машин, при том, что планом по инвестициям предполагалось капитально отремонтировать 187 локомотивов.

      "Таким образом, даже солидные средства не помогают "Укрзализныци" решить проблему дефицита тяги – хотя бы путем ремонта имеющихся локомотивов", – резюмировал Криворучко.

      Теги: Новости Украины Новости политики Укрзализниця Деньги
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самое захватывающие игры 2018 года
      сегодня , 18:00 Самое захватывающие игры 2018 года
      Михайло Года 29
      Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?
      сегодня , 17:00 Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?
      Дмитро Снєгирьов 825
      Невиліковна "вата" головного мозку
      сегодня , 15:00 Невиліковна "вата" головного мозку
      Артем Овдієнко 1477
      Щедрый 2018-й год (и предыдущие тоже): топ элитной недвижимости украинских чиновников
      сегодня , 14:44 Щедрый 2018-й год (и предыдущие тоже): топ элитной недвижимости украинских чиновников
      Наталія Печерська 324
      Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      сегодня , 12:02 Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      Соломія Соломка 1150
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Сколько офицеров запаса призовут на военную службу в ноябре
       4 октября , 21:02
      Год назад Верховная Рада приняла "языковой" закон
       3 июля 2013 , 21:15 8
      Битва "евроблях": Audi A6 против Mercedes-Benz E-класс
       14 октября , 09:24
      Ворскла – Арсенал: УЕФА перенес матч в Киев из-за введения военного положения в Украине
       27 ноября , 22:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук