Несмотря на миллиарды: УЗ не может справиться с дефицитом тяги

Несмотря на большие суммы, которые выделяются "Укрзализныци" на ремонт имеющихся вагонов, она все равно не может справиться с преодолением дефицита тяги.

Так, в финплане компании на 2019 год говорится, что на ремонт локомотивов и закупку 15 магистральных грузовых тепловозов производства компании General Еlectric предоставят 3,1 млрд гривен. Это почти на 1 млрд грн больше, чем в 2018 году, говорится в блоге главы Ассоциации вагонов Александра Криворучко, опубликованном на "Обозревателе".

Вместе с тем, в документе нет информации о том, сколько локомотивов планирует починить "Укрзализныця".

И это правильно – с точки зрения руководства "Укрзализныци" лучше давать рынку поменьше конкретных цифр. Поскольку в 2018 году госкомпания успешно провалила свои же планы по капитальным ремонтам,

– отметил Криворучко.

Эксперт также сообщает, что за 10 месяцев 2018 года "Укрзализныця" выполнила всего 50,8% годового плана по ремонту локомотивов: отремонтировала 95 машин, при том, что планом по инвестициям предполагалось капитально отремонтировать 187 локомотивов.

"Таким образом, даже солидные средства не помогают "Укрзализныци" решить проблему дефицита тяги – хотя бы путем ремонта имеющихся локомотивов", – резюмировал Криворучко.