Незважаючи на мільярди: УЗ не може впоратись з дефіцитом тяги

Незважаючи на великі суми, які виділяються "Укрзалізниці" на ремонт наявних вагонів, вона все одно не може впоратись з подоланням дефіциту тяги.

Так, у фінплані компанії на 2019 рік йдеться про те, що на ремонти локомотивів і закупівлю 15 магістральних вантажних тепловозів виробництва компанії General Еlectric нададуть 3,1 млрд гривень. Це майже на 1 млрд грн більше, ніж у 2018 році, говориться у блозі глави Асоціації вагонів Олександра Криворучка, опублікованому на "Обозревателі".

Разом з тим, у документі немає інформації про те, скільки локомотивів планує полагодити "Укрзалізниця".

І це правильно — з точки зору керівництва "Укрзалізниці" краще давати ринку поменше конкретних цифр. Оскільки в 2018 році держкомпанія успішно провалила свої ж плани по капітальним ремонтам,

– зазначив Криворучко.

Експерт також повідомляє, що за 10 місяців 2018 року "Укрзалізниця" виконала всього 50,8% річного плану з ремонту локомотивів: відремонтувала 95 машин, при тому, що планом з інвестицій передбачалося капітально відремонтувати 187 локомотивів.

"Таким чином, навіть солідні кошти не допомагають "Укрзалізниці" вирішити проблему дефіциту тяги – хоча б шляхом ремонту наявних локомотивів", – резюмував Криворучко.