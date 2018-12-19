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      Незважаючи на мільярди: УЗ не може впоратись з дефіцитом тяги

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      Незважаючи на мільярди: УЗ не може впоратись з дефіцитом тяги
      Незважаючи на мільярди: УЗ не може впоратись з дефіцитом тяги / Фото з відкритих джерел

      Незважаючи на великі суми, які виділяються "Укрзалізниці" на ремонт наявних вагонів, вона все одно не може впоратись з подоланням дефіциту тяги.

      Так, у фінплані компанії на 2019 рік йдеться про те, що на ремонти локомотивів і закупівлю 15 магістральних вантажних тепловозів виробництва компанії General Еlectric нададуть 3,1 млрд гривень. Це майже на 1 млрд грн більше, ніж у 2018 році, говориться у блозі глави Асоціації вагонів Олександра Криворучка, опублікованому на "Обозревателі".

      Разом з тим, у документі немає інформації про те, скільки локомотивів планує полагодити "Укрзалізниця".

      І це правильно — з точки зору керівництва "Укрзалізниці" краще давати ринку поменше конкретних цифр. Оскільки в 2018 році держкомпанія успішно провалила свої ж плани по капітальним ремонтам,
      – зазначив Криворучко.

      Експерт також повідомляє, що за 10 місяців 2018 року "Укрзалізниця" виконала всього 50,8% річного плану з ремонту локомотивів: відремонтувала 95 машин, при тому, що планом з інвестицій передбачалося капітально відремонтувати 187 локомотивів.

      "Таким чином, навіть солідні кошти не допомагають "Укрзалізниці" вирішити проблему дефіциту тяги – хоча б шляхом ремонту наявних локомотивів", – резюмував Криворучко.

      Теги: Новини України Новини політики Укрзалізниця Гроші
      Джерело: 24 Канал
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