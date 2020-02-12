Несмотря на слухи о войнах: Ермак поблагодарил Богдана за работу

Новоназначенный председатель Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил за "наследство" своего предшественника Андрея Богдана. Ермак подчеркнул, что несмотря на слухи о "каких-то войнах", считает своего коллегу профессиональным человеком.

О работе Богдана в должности руководителя Офиса Президента Андрей Ермак высказался во время своего брифинга.

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Было много сплетен, много информации о каких-то войнах, которые у нас якобы происходили. Я хочу поблагодарить Андрея Богдана за ту работу, что он сделал – он действительно очень квалифицированный и профессиональный человек,

– заверил новый глава Офиса Президента.

О каких "конфликтах" идет речь: коротко

В последнее время о готовящейся отставке Андрея Богдана писали украинские СМИ. Якобы у него конфликт с Андреем Ермаком, из-за чего его даже перестали брать на международные встречи.

Что известно об отставке Богдана и назначении Ермака?

Во вторник, 11 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Офиса Президента Андрея Богдана, назначив на эту должность Андрея Ермака.



Ермак до назначения был помощником президента. Богдану после увольнения обещают новую должность в команде президента, впрочем, пока на уровне слухов.