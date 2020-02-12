Попри чутки про війни: Єрмак подякував Богдану за роботу

Новопризначений голова Офісу Президента Андрій Єрмак подякував за "спадок" своєму попереднику Андрію Богдану. Єрмак підкреслив, що попри чутки про "якісь війни", вважає свого колегу фаховою людиною.

Про роботу Богдана на посаді керівника Офісу Президента Андрій Єрмак висловився під час свого брифінгу.

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Було багато пліток, багато інформації про якісь війни, які у нас буцімто відбувалися. Я хочу подякувати Андрію Богдану за ту роботу, що він зробив – він дійсно дуже фахова і професійна людина,

– запевнив новий голова Офісу Президента.

Про які "конфлікти" мовиться: коротко

Останнім часом про підготовку відставки Андрія Богдана писали українські ЗМІ. Буцімто у нього конфлікт з Андрієм Єрмаком, через що його навіть перестали брати на міжнародні зустрічі.

Що відомо про відставку Богдана і призначення Єрмака?У вівторок, 11 лютого, Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Офісу Президента Андрія Богдана, призначивши на цю посаду Андрія Єрмака.



Єрмак до призначення був помічником президента. Богдану після звільнення обіцяють нову посаду у команді президента, втім поки лише на рівні чуток.