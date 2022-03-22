Госпогранслужба обнародовала трогательное видео, на котором демонстрируют украинских защитников, надежно защищающих границы.

Важно Беларусь разместила первый эшелон возле границы Украины, – бригадный генерал разведки

Видео дополнили песней Кристины Соловий "Я несу мир".

Говорят, глаза – зеркало души. И сейчас в глазах наших защитников – несокрушимый взгляд! Взгляд – победы! Взгляд верности воинской обязанности! Взгляд нашего с вами счастливого будущего! Вместе с ними ничего не страшно! Вместе к победе! Слава Украине! – говорится в сообщении.

Трогательный ролик об украинских пограничниках

Это может вас заинтересовать – Беларусь должна была напасть на Украину 21 марта: видео