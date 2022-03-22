Держприкордонслужба оприлюднила зворушливе відео, на якому демонструють українських захисників, які надійно боронять кордони.

Важливо Білорусь розмістила перший ешелон біля кордону України, – бригадний генерал розвідки

Відео доповнили піснею Христини Соловій "Я несу мир".

Кажуть, очі – дзеркало душі. І зараз в очах наших захисників – незламний погляд! Погляд – перемоги! Погляд вірності військовому обов’язку! Погляд нашого з вами щасливого майбутнього! Разом з ними нічого не страшно! Разом до перемоги! Слава Україні! – йдеться у дописі.

Зворушливий ролик про українських прикордонників

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