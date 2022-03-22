Чисельність ешелону становить близько 5 тисячі бійців. Про це заявив бригадний генерал розвідки Віктор Ягунов, інформує 24 канал.

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Близько 5 тисяч військових можуть у будь-який момент перетнути кордон. Білорусь має ще резерву близько 5 тисяч осіб, які на ротаційній основі міняються. Нещодавно відбулася зміна і вийшли свіжі підрозділи,

– сказав Ягунов.

Він пояснив, що це 10 тисяч військових, яких можуть двома хвилями запустити на територію України.

Наразі основна роль білоруської армії – тиловий резерв та забезпечення логістики. Тобто, за словами генерала, білоруси вже беруть участь у війні, просто ще не перетнули кордон.

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